Covid-19: Quais são os riscos de contaminação?

27/03/2020 00:43 - Modificado em 27/03/2020 00:43

O NN continua a publicar artigos com base científica onde os cientistas procuram dar as respostas que ainda não existem às centenas de dúvidas e milhares de mitos que as redes sociais criaram. No artigo que se segue publicado no lemonde.fr/ procura-se responder à pergunta: Quais são os riscos de contaminação. Os doutores COVID-19 do Facebook já responderam a esta questão, mas os cientistas dizem que: Essa é a questão central, mas também é muito difícil de responder. No seu estudo, os pesquisadores afirmam claramente que a transmissibilidade do vírus a pessoas que entram em contato com superfícies infectadas não foi demonstrada, devido à falta de dados.

“O que é realmente problemático é que não sabemos a dose infecciosa”

“O que é realmente problemático é que não sabemos a dose infecciosa” , ou seja, a quantidade de vírus suficiente para gerar uma infecção, alerta o virologista Astrid Vabret. No entanto, isso muda a maneira de interpretar a duração da persistência do vírus: se a dose infectante for mínima, isso significaria que uma área permanece infecciosa por muito mais tempo do que se essa dose infecciosa for alta.

“A transmissão de um vírus é um fenômeno complexo, muito difícil de entender em números. Não sabemos quantos vírus são necessários para gerar uma infecção em contato com a mucosa. Provavelmente não é o mesmo, dependendo das pessoas. Você tem uma enorme diversidade de tudo: as defesas locais variam de acordo com os indivíduos, assim como o estado de suas membranas mucosas. “

Um ponto que confirma Bruno Grandbastien. “Não temos dados, apenas sabemos que existe um gradiente: quanto maior a carga viral, maior o risco de infecção. Mas é eminentemente variável, dependendo do vírus.

Devemos limpar todos os produtos que tocamos?

Esta é uma pergunta que muitas pessoas se perguntam, depois de receberem mensagens do WhatsApp ou do Facebook recomendando “deixar as corridas 1:30 no seu carro” e depois “gastar tudo o que pode ter sido tocado por outros com alvejante diluído’.

Esta recomendação é alarmante e excessiva, de acordo com o professor Vabret: “Se você lava as mãos regularmente e não as traz à boca, está eliminando o que poderia ter recebido. “

“Não estamos em uma situação em que pedimos para desinfetar os alimentos que ingerimos, não há risco de ser infectado pela ingestão”

“Esta é uma informação que não é cientificamente comprovada”, disse Bruno Grandbastien. Não estamos em uma situação em que pedimos para desinfetar os alimentos que ingerimos, não há risco de ser infectado pela ingestão. Por outro lado, podemos recomendar lavar os produtos que tocamos e as mãos, regras básicas de higiene que devem ser aplicadas fora de qualquer epidemia. “Deixar suas compras por uma hora e meia no carro é, portanto, inútil, tendo em vista a persistência do vírus em superfícies de papelão e plástico: acima de tudo, é recomendável lavar as mãos depois das compras, porque elas são o principal vetor de transmissão. Também não parece irracional limpar ou até desinfetar as superfícies de trabalho que muitas vezes você deve tocar.

Para os mais preocupados, mesmo que o risco seja “absolutamente mínimo” para Anne Goffard, a virologista do Hospital Universitário de Lille entrevistada pela France Culture , a limpeza de embalagens de papelão ou plástico trazidas de fora contribui teoricamente para minimizar ainda mais o risco; lembrando que a capacidade do vírus nas superfícies de infectar o corpo ainda não foi estabelecida.

Quanto aos têxteis, não existem dados científicos sobre a capacidade do vírus resistir a eles. É facilmente destruído a 30° C, de acordo com a Dra. Georgine Nanos, entrevistada pelo HuffPost . Portanto, é inútil, a priori, optar por programas de lavagem a 60° C.