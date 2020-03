Interditação das viagens inter-ilhas: A maioria diz que a medida já vem tarde – c/vídeo

27/03/2020 00:18 - Modificado em 27/03/2020 00:18

Entre as medidas divulgadas pelo governo, esta quinta-feira, está a suspensão, a partir da meia-noite e até 17 de Abril, das ligações domésticas aéreas e marítimas. Tal medida agradou à maioria dos mindelenses ouvidos pelo NN, mas dizem que esta chega atrasada, devido as proporções que a pandemia do novo coronavírus tomou em todo o mundo. No entanto existem aqueles que defendem que esta medida não será benéfica para a economia da ilha.