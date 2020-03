CV InterIlhas procederá ao reembolso dos bilhetes

27/03/2020 00:06 - Modificado em 27/03/2020 00:06

A Cabo Verde InterIlhas, concessionária das linhas marítimas domésticas, comunica que na sequência da suspensão das ligações marítimas em todo o território nacional, irá proceder ao reembolso do valor total dos bilhetes já adquiridos.

Em nota divulgada hoje, a CV InterIlhas assegura que para o reembolso de um bilhete comprado em bilheteira ou numa agência de viagens, o possuidor do mesmo deve dirigir-se ao ponto de venda onde o adquiriu. Já para o reembolso de um bilhete comprado on-line, a mesma diz o cliente deve enviar um email com o número do Bilhete, NIB e Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão para reclamações no site da empresa com o assunto “reembolso”.

Se preferir remarcar a viagem, a empresa afirma que o bilhete não perde a validade e pode ser usado assim que a suspensão das ligações marítimas for levantada.