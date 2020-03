Transportadoras Amizade e Transcor registam diminuição de 60% de passageiros

No âmbito das medidas de contingência impostas pelo Governo, tendo em conta as medidas de prevenção ao covid-19, as transportadoras rodoviárias de passageiros Amizade e Transcor, em São Vicente, registam uma redução de cerca de 60% de passageiros.

Conforme Paulino Inocêncio, da Transportadora Amizade, têm havido uma “redução elevada” no que toca ao número de passageiros nos seus autocarros, que rondam os 60%. “Se isso continuar a melhor solução passa por parar alguns autocarros” sustenta, adiantando que irá esperar até ao fim do mês de março para tomar medidas adequadas à situação. Facto que leva o mesmo a assegurar a redução do número de autocarros, refletindo-se na sua frequência.

Por sua vez o presidente do Conselho de Administração da Transcor, Luís Gonzaga, refere que neste momento a empresa já tem em marcha o plano de continência e de sensibilização, com foco na higienização e na redução de número de passageiros para 30% da lotação normal e com respeito pelas normas de distanciamento social.

Para já assegura que as receitas têm caído desde a semana passada, rondando os 60% de passageiros transportados. Gonzaga afirma que entende que as pessoas têm que ficar em casa, mas para os negócios é “complicado”.

Assim sendo afirma que tiveram que reduzir as carreiras e reprogramar as viagens, mas se a situação agravar e vier a manter-se por muito mais tempo, afirma que terá que ativar o plano coletivo de suspensão dos trabalhos.