Campeão do UFC detido por conduzir alcoolizado e por alegado uso de arma

26/03/2020 17:50 - Modificado em 26/03/2020 17:50

Jon Jones foi detido esta quinta-feira nos Estados Unidos.

© Reuters

É a ‘bomba’ do dia nos desportos de combate. Jon Jones foi detido pelas autoridades, esta quinta-feira, no Novo México, nos Estados Unidos da América, por conduzir embriagado e por utilização negligente de uma arma de fogo.

O campeão do UFC (categoria -93 kg) foi mandado parar pela polícia e acusou uma taxa elevada de álcool no sangue quando realizado o teste.

Além disto, os agentes de autoridade encontraram ainda uma arma de fogo no veículo de Jon Jones e, de acordo com o TMZ Sports, foram ouvidos alguns disparos por parte da polícia, embora o lutador de 32 anos tenha negado ter realizado esses disparos. Será, portanto, realizada uma perícia para verificar se os invólucros encontrados coincidem com os projéteis da arma encontrada no carro de Jones.

No entanto, os problemas não vêm de agora. Em 2012, o lutador foi detido, também no Novo México, por estar alcoolizado. Em 2015, Jones também teve problemas com as autoridades depois de atropelar uma pessoa e de ter fugido do local sem prestar assistência à vítima. Recorde-se que Jon Jones regressou ao UFC em 2018, depois de ter retomado a carreira após cumprir suspensão por doping.

No seu último combate, Jon Jones conseguiu manter o título. Em fevereiro passado derrotou Dominick Reyes e manteve-se como campeão da categoria -93 kg.

Por NM