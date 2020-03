Dificuldades em viajar para Santo Antão depois da medida decretada pelo Governo

26/03/2020 16:57 - Modificado em 26/03/2020 16:58

Muitos passageiros não conseguiram seguir viagem para Santo Antão na tarde desta quinta-feira, 26, isto depois de o Governo anunciar a suspensão das viagens marítimas de transporte de passageiros, a partir da meia-noite de hoje e até 17 de Abril.

No cais de cabotagem do Porto Grande, o NN teve a oportunidade de falar com alguns passageiros que se dizem “aflitos” e pediram um pouco mais de “flexibilidade”.

Normalmente o navio Inter-ilhas, neste momento o único a operar na linha São Vicente/Porto Novo/São Vicente, faz três viagens diárias com destino ao Porto Novo, sendo a primeira às 07:00, a segunda às 11:00 e a terceira e última às 15:00, por forma a dar resposta aos muitos passageiros que todos os dias circulam entre estas duas ilhas.

Conforme pôde apurar o NN, depois da declaração do primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, no sentido de suspender todas as ligações domésticas de passageiros a partir da meia-noite desta quinta-feira, até 17 de Abril, a viagem das 11 horas foi imediatamente cancelada pela companhia.

Mas, devido à muita procura por parte dos passageiros que enfrentam algumas dificuldades para fazer a travessia São Vicente-Santo Antão, foi realizada a viagem da tarde de hoje no horário habitual. Uma viagem que levou apenas 50% da lotação do navio Inter-ilhas.

Em conversa com alguns passageiros que ficaram no Porto Grande, estes dizem-se “aflitos” e que foram surpreendidos com esta medida. Nisto pedem um pouco mais de flexibilidade ao Governo antes de proibir as ligações marítimas nesta linha.

É o caso de José Nascimento que está em São Vicente para uma consulta médica mas, não conseguiu regressar a Santo Antão. “Fui apanhado de surpresa com esta medida. Deveria haver uma maior flexibilidade por parte do Governo. Não sei o que vou fazer a partir deste momento” confidenciou o nosso entrevistado que espera uma alternativa a esta situação em que se encontram centenas de passageiros.

Na mesma situação diz estar Júlia Lopes, que veio a São Vicente tratar de alguns assuntos urgentes, mas que com esta medida tomada em cima da hora tentou regressar de imediato a Santo Antão. “Não consegui resolver tudo aqui em São Vicente, mas agora o melhor é ir para Santo Antão o quanto antes, porque tenho filhos para cuidar e estou naturalmente aflita. Acho que o Governo deveria dar um pouco mais de tempo nesta decisão” salienta a mesma, que visivelmente preocupada não sabe ainda quando poderá seguir viagem para Santo Antão.

A viagem realizada às 15:00 deveria ser a última até 17 de Abril, mas conforme nos foi informado, a companhia realizará uma viagem extra às 18:30, para ajudar no escoamento das pessoas que pretendem chegar a Santo Antão. Uma viagem que mesmo assim não chegará para dar resposta aos muitos santantonenses retidos aqui em S. Vicente .