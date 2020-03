Ulisses Correia e Silva: “Governo é favorável a declaração de Estado de emergência”

26/03/2020 13:38 - Modificado em 26/03/2020 13:39

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, face a pandemia do novo coronavírus, assegurou na manhã de hoje, que o Governo é favorável à declaração da situação de emergência nacional, que só poderá ser decidida pelo Presidente da República, considerando que isso dará ao Governo instrumentos “adicionais e reforçados de intervenção.”.

Na sequência da declaração de que o país passou à fase de perigo de risco iminente de calamidade, o PM, assumiu que pediu, na manhã de hoje, ao Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, para decretar o Estado de Emergência, vincando que o PR pondera “seriamente” esta possibilidade.

O PM considera que o Estado de Emergência irá permitir ao Governo “reforçar as medidas de prevenção nomeadamente impor a obrigatoriedade legal de as pessoas permanecerem em casa” e também o “encerramento de serviços e empresas privadas e obrigatoriedade acrescida de colaboração de todas as entidades sanitárias e da proteção civil”.

Espera que esta medida seja tomada de imediato para permitir uma “maior eficácia de execução das medidas em curso”. Entendendo que é agora que temos que ganhar esta guerra. “Ganharemos esta guerra, com o reforço das medidas preventivas mais duras. Mas também com um aumento rápido da consciência social dos cidadãos e sabemos que estão a responder positivamente” frisou UCS, pedindo a todos que fiquem em casa e acatem as medidas das autoridades sanitárias e da proteção civil.