Zezinho Silva: “Não posso ver a Boavista a sofrer” – c/vídeo

26/03/2020 11:37 - Modificado em 26/03/2020 11:38

NN ouve, hoje, no “Diário de quarentena da Boavista ” o cidadão Zezinho Silva, natural de Santiago, que vive há 20 na Boa Vista. Zezinho deixa vincado no seu depoimento que uma coisa é fazer quarentena nas redes sociais, outra é fazer na Boavista, no Bairro Nova Esperança.

Zezinho pergunta como alguém pode ficar 24 horas dentro de casa se não tem uma retrete, água, etc… ? Como pode ficar em casa se não tem comida para pôr na mesa?