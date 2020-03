Governo decreta risco de calamidade eminente: Ligações aéreas e marítimas inter-ilhas e serviços públicos suspensos

26/03/2020 11:26 - Modificado em 26/03/2020 11:26

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, decretou o estado contingência de proteção civil de risco de calamidade, esta quinta-feira, na sequência da reunião do Gabinete de Crise, criado para dar reposta à pandemia do covid-19, que esteve reunindo ontem, depois do primeiro caso positivo registado na cidade da Praia.

As declarações do PM, em conferência de imprensa, realizada esta manhã no Palácio do Governo, surgem na sequência do primeiro caso positivo por infeção do novo coronavírus, detetado ontem na cidade da Praia, a um funcionário da Polícia Judiciária de 43 anos, residente na Achada Fonte Filipe, que esteve recentemente na França e Portugal, dois países que já decretaram estado de emergência devido a pandemia do covid-19.

“Com isso são encerrados todos os serviços e empresas públicas em todo o território nacional, com efeito a partir da meia noite de hoje. Conforme as situações permitirem pode-se recorrer ao teletrabalho e ao trabalho a partir de casa. Em nenhuma situação os trabalhadores serão prejudicados no seu vinculo laboral e salário.” salientou UCS.

Conforme o mesmo, excetuam-se os serviços públicos essenciais imprescindíveis no domínio da saúde, da segurança e da proteção civil, serviços portuários e aeroportuários, como os serviços nacionais de identificação civil e serviços urgentes dos tribunais e outros que serão aprovados pelo Conselho de Ministro ainda hoje.

As escolas segundo o PM, vão manter-se encerradas até 17 de Abril. Os mercados municipais de venda de produtos agroalimentares deverão passar a funcionar com um número reduzido de vendedores e clientes a determinar pelas câmaras municipais. Já a venda ambulante foi proibida, e o Governo, segundo o primeiro-ministro irá anunciar esta sexta-feira, um pacote especial.

“Uma atenção especial vai ser dada aos idosos que necessitam de acompanhamento e apoio, por constituírem grupo de riscos. Não vamos deixar ninguém de fora e desprotegido” assumiu o PM.

Na mesma senda o Ulisses Silva, anunciou a suspensão dos voos e ligações marítimas inter-ilhas, onde excetuam-se os voos e as ligações marítimas realizadas para fins sanitários de proteção civil, evacuação de doentes e situação de emergência e deslocação de técnicos para serviços “inadiáveis e imprescindíveis” e outras situações excecionais devidamente autorizadas pela autoridade da proteção civil, mediante controlo sanitário.

“Excetuam-se as ligações inter-ilhas de abastecimento de mercadorias, através de barcos comerciais e de pesca. Não podem carregar passageiros.” vincou UCS.