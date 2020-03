Cerimónias fúnebres no cemitério municipal com acesso restrito aos familiares

26/03/2020 00:42 - Modificado em 26/03/2020 00:42

No âmbito das medidas de prevenção e controlo do risco de transmissão do novo coronavírus, a Câmara Municipal de São Vicente em concertação com as Agências funerárias da ilha, informa que até o dia 13 de abril não é permitida cerimónias no cemitério, com o objetivo de evitar a aglomeração de pessoas no local.

A edilidade estabelece que não é permitida a concentração de pessoas dentro do espaço, ficando o acesso ao mesmo restrito aos familiares.

Ainda dentro deste conjunto de medidas, ficou-se a saber que a urna deve ser manuseada apenas pelas agências funerárias, desde o local de partida até a porta do cemitério. Posto isto, a urna será transportada pelos funcionários do cemitério.

E, durante o cortejo fúnebres, aconselha-se a distância social e o cumprimento do horário de funcionamento do cemitério, onde a urna deve entrar o mais tardar ás 17h, salvo casos de emergência.