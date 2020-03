Covid-19: Farmácias do Mindelo sem álcool em gel apesar de grande procura

26/03/2020 00:23 - Modificado em 26/03/2020 00:23

As farmácias da cidade do Mindelo não têm disponível para venda o álcool em gel, assim como álcool etílico. As máscaras de proteção também encontram-se esgotadas. Produtos esses muito procurados devido a pandemia do novo coronavírus, isto quando o arquipélago já registou 4 casos positivos de Covid-19. Três na Boa Vista e um na cidade da Praia.

Numa ronda feita pelas farmácias, constatamos que existe muita procura de produtos, principalmente o álcool gel, mas este encontra-se esgotado nesses estabelecimentos. Na manhã desta quarta-feira, as poucas garrafas de álcool 96% que estavam nas prateleiras esgotaram. No momento as mesmas estão sem o álcool em gel e máscaras.

De frisar que o presidente do conselho de administração da Emprofac garantiu na terça-feira, 24, que as farmácias da Praia já começaram a ser abastecidas com álcool gel e que o envio desse produto para as outras ilhas far-se-ia nos próximos dias.