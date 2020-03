Covid-19: Partidos políticos congratulam-se com medidas anunciadas pelo Governo

26/03/2020 00:02 - Modificado em 26/03/2020 00:02

Na sequência das dez medidas anunciadas pelo Governo para mitigar os efeitos da pandemia do novo coronavírus, o MpD, PAICV e a UCID, os três partidos com assento parlamentar, congratulam-se com as medidas tomadas pelo executivo.

Do lado do PAICV (maior partido da oposição), a satisfação foi expressa pela presidente do partido, Janira H. Almada, que assegurou ainda, em conferência de imprensa, que de entre as medidas tomadas, seis foram propostas pelo PAICV. Nomeadamente a flexibilização da suspensão coletiva do trabalho, o apoio ao trabalhador por contra de outrem, na isenção do alargamento das contribuições ao INPS e na atendibilidade dos documentos”, apontou.

Já da parte do MpD (Poder), foi a secretária-geral do Movimento para a Democracia, Filomena Delgado, a congratular-se, esta quarta-feira, com as medidas avançadas pelo Governo para fazer face aos impactos económicos causados pelo novo coronavírus.

Garantiu a mesma que ao longo do período estipulado de três meses, o Governo irá fazer o acompanhamento e as alterações que eventualmente terão que ser efetuadas.

Por outro lado, disse que o MpD está a acompanhar atentamente a situação no país, apelando ao mesmo tempo que todos os cidadãos sigam as instruções avançadas pelas autoridades sanitárias.

A UCID (oposição), por sua vez, na voz do seu presidente, António Monteiro, referiu, também esta quarta-feira, a sua satisfação pelas medidas tomadas pelo Governo, mas espera que estas entrem em vigor o mais rapidamente possível. “Estamos numa situação extremamente complicada e esperamos que o quanto antes estas medidas cheguem às pessoas.” salientou.