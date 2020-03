Covid-19: Primeiro-ministro anuncia esta quinta-feira medidas tomadas pelo Gabinete de Crise

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, vai anunciar esta quinta-feira, 26, as medidas tomadas pelo Gabinete de Crise do Governo, que esteve reunido esta quarta-feira na cidade da Praia. Esta reunião segui-se à confirmação do primeiro caso de Covid-19 na cidade da Praia, o quarto registado no país.

O Gabinete de Crise criado pelo Governo, na sequência da pandemia do novo coronavírus, reuniu-se para a tomada de novas medidas que poderão abranger todo o território nacional.

A garantia foi dada pelo ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, que assegurou que o Gabinete de Crise, iria tomar medidas em relação não só à ilha de Santiago, mas já a pensar em todas as ilhas do país.

Até ao momento Cabo Verde registou quatro casos positivos de Covid-19, sendo três na Boa Vista e um na cidade da Praia, todos importados. O turista inglês de 62 anos, que foi o primeiro caso confirmado no país e que faleceu na segunda-feira, 23, foi sepultado na terça-feira.