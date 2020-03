Sete mil turistas repatriados: ilhas do Sal e Boa Vista sem turistas

O Governo informou, hoje, que cerca de 7.000 turistas estrangeiros, clientes do operador turístico TUI e que se encontravam nas ilhas do Sal e da Boa Vista, “já estão de volta aos seus países de residência”, tendo a operação de repatriamento terminado na terça-feira.

O Sal, com quase 40 mil habitantes, é a ilha mais turística do arquipélago cabo-verdiano, tendo em 2019 registado 45,5% do total das entradas dos cerca de 820 mil turistas.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatísticas (INE) cabo-verdiano, a ilha tinha 31 estabelecimentos hoteleiros em 2017, representando 11,3% do total nacional.