Jovem que lambeu sanita em ‘Desafio do Coronavirus’ está infetado

25/03/2020 15:10 - Modificado em 25/03/2020 15:10

Atitude “irresponsável” já teve consequências.

© Reprodução Metro UK

Um homem que se filmou a lamber uma sanita de uma casa de banho pública, terá sido infetado com Covid-19. As imagens foram registadas no âmbito daquele que é conhecido como o ‘Desafio do Coronavirus’, em que pessoas são vistas a lamber objetos em locais públicos.

O desafio já foi considerado como “altamente irresponsável” por parte das autoridades de saúde, mas há ainda quem esteja a querer desafiar a doença. Neste caso, o ‘karma’ parece ter atuado.

A notícia da infeção foi revelada pelo jornalista britânico Piers Morgan.

“Devem recordar-se daquele idiota, também na América, que como parte daquele desafio que alguns parvos andam a fazer, decidiu lamber a sanita de uma casa de banho local. Penso que isto se chama karma – ele está infetado”, afirmou, referindo que o mesmo se encontra hospitalizado.

O desafio em causa teve início depois de uma influencer ter partilhado um vídeo seu a lamber a sanita de um avião. Na altura, e como justificação, esta afirmou que estava farta de que “o corona estivesse a ter mais publicidade do que ela”.

A seguir a isso, muitos outros quiseram imitar a ideia, havendo imagens de jovens a lamber corrimões de transportes públicos, produtos de supermercados, entre outros, agindo sem ponderar o risco que os seus gestos podem comportar.

Por Notícias ao Minuto