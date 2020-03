Jogos da CPLP adiados para data a definir

O governo timorense aprovou hoje o adiamento, para data a definir, dos Jogos da CPLP, previstos para decorrer em Díli em julho deste ano, isto devido à pandemia da covid-19, segundo um comunicado do Conselho de Ministros.

“Considerando a conjuntura internacional, provocada pela propagação da covid-19, constituindo uma verdadeira ameaça à saúde pública e à semelhança do que vem acontecendo a nível mundial, o Governo recomenda o adiamento da realização dos XII Jogos da CPLP para data a ser posteriormente definida”, refere a agência Lusa, citando um comunicado do Governo do Timor Leste.

De acordo com a mesma fonte, a proposta de adiamento foi apresentada pelo secretário de Estado da Juventude e Desporto, Nélio Isaac Sarmento, e aprovada na reunião de hoje do Governo.

Semelhante em conceito aos Jogos da Lusofonia, os Jogos da CPLP são um evento multidesportivo para atletas com menos de 17 anos, que deveria decorrer em Díli entre 10 e 22 de julho.O evento – que recentemente ocorre a cada dois anos – pretende reforçar a solidariedade entre os cidadãos dos países da Comunidade e promover o espírito de fair-play.