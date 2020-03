Coronavírus: Oito pessoas em quarentena domiciliar em São Nicolau

De acordo com o Delegado de Saúde da ilha, são pessoas que vieram da Boa Vista, Portugal, França e Itália, zonas afetadas pelo novo coronavírus – Covid-19.

Conforme Elvio Pereira, das oitos pessoas em quarentena domiciliar, está um individuo que regressou da ilha da Boa Vista que foi denunciado às autoridades sanitárias por estar a circular livremente pela ilha, apesar de recomendações contrárias.

Entretanto, afirma que foi abordado pela delegacia e caso venha a desrespeitar novamente as recomendações, a Polícia Nacional será acionada.

Quanto aos restantes assintomáticos, que vieram do estrangeiro, também na passada semana, o delegado de saúde assegurou à RCV que estes têm cumprido a quarentena nas suas residências sob orientação de técnicos de saúde. “Os que vieram de fora sabemos que estão a cumprir as orientações”.

Para reforçar a campanha de sensibilização, Elvio Pereira avançou que desde terça-feira, está a circular um carro de som nas comunidades para reforçar a mensagem de sensibilização e prevenção da Covid-19.

A Delegacia de Saúde e parceiros municipais estão a identificar espaços na cidade da Ribeira Brava para isolar pessoas que venham a apresentar quadro de infeção por Covid-19. “Estamos a fazer visitas, em conjunto com a Câmara Municipal, para ver as opções de espaços e fazer adaptação, caso tenhamos algum caso em São Nicolau”, explica Pereira alegando que no concelho do Tarrafal já foi disponibilizado um espaço para este efeito, caso no futuro venha a ser necessário.

Neste contexto critico a Delegacia de Saúde apela às pessoas a lavar sempre as mãos, reforçar a higiene do lar e não ignorar situações de descumprimento de medidas de prevenção que põe em risco a saúde pública.