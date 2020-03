Paulo Santos. “Estou de quarentena para a Boa Vista vencer, para Cabo Verde vencer”

25/03/2020 11:33 - Modificado em 25/03/2020 12:44

O NN inicia a partir de hoje um “diário de quarentena”. Conversas com cidadãos da Boa Vista que de repente foram obrigados a ficar em casa porque ninguém podia entrar, nem sair da ilha devido a existência de casos confirmados de COVID-19. Uma coisa são as proclamações dos Doutores COVID, que nestes tempos invadem a rede social crioula, outra são as pessoas na ilha da Boa Vista que não tem outro caminho a não ser “Estou de quarentena para a Boa Vista vencer, para Cabo Verde vencer” como diz o nosso primeiro entrevistado, o empresário Paulo Santos .