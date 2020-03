Covid-19: Gabinete de crise do Governo reúne-se para tomada de medidas

25/03/2020 11:24 - Modificado em 25/03/2020 11:24

O Gabinete de Crise do Governo irá reunir-se, ainda na manhã desta quarta-feira, para a tomada de medidas para todo o território nacional, isto após a confirmação do primeiro caso na ilha de Santiago e o quarto no país.

A informação foi avançada pelo ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, que frisou que esta reunião surge nos mesmos moldes que foram adotadas para a ilha da Boa Vista, aquando do conhecimento do primeiro caso positivo de um cidadão de nacionalidade inglesa, que viria a falecer na noite de segunda-feira.

O ministro afirmou ainda que neste encontro, vão ser tomadas medidas em relação não só à ilha de Santiago, mas já a pensar em todas as ilhas do país. No que toca à cidadã de nacionalidade holandesa, o mesmo disse que ainda hoje irá ser repatriada para a Holanda.