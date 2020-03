Santiago regista primeiro caso de covid-19

25/03/2020 10:38 - Modificado em 25/03/2020 10:41

Conforme o Ministério da Saúde, trata-se de um individuo de nacionalidade cabo-verdiana, de 43 anos, funcionário da Policia Judiciária, residente em Achada Santo António, que esteve ausente do país, tendo visitado nos últimos tempos a França e Portugal e regressado no passado dia 18 de Março.

O anuncio foi feito pelo ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, em conferência de imprensa que acontece diariamente na cidade da Praia, vincando que o individuo vinha sendo acompanhado diariamente pela delegacia de Saúde da Praia, tendo iniciado sintomas respiratórias na segunda-feira.

De acordo com o Ministro da Saúde, nesta terça-feira, após telefonema, o mesmo foi levado para o Hospital Agostinho Neto, pela ambulância de serviço, onde foi realizado o teste que deu positivo para covid-19.

O mesmo assegura que o paciente não apresenta febre nem falta de ar. Para já diz que todas as diligências estão sendo feitas para se identificar todas as pessoas que vinham no avião, que partiu de Lisboa com destino à cidade da Praia.