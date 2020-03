Fragata lança plataforma para compras online

25/03/2020 01:02 - Modificado em 25/03/2020 01:02

Uma medida comercial para evitar aglomerações de pessoas e fazer cumprir o plano de contingência do novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19.

Para vencer o problema económico que vem sendo causado pela pandemia, os negócios estão se adaptando para garantir o abastecimento ao consumidor. É o caso da cadeia de supermercados Fragata em São Vicente.

O grupo está apostando numa plataforma online. Uma forma de evitar a aglomeração de pessoas nos supermercados.

A ferramenta está disponível a partir de hoje, e para o fundador do grupo Vasconcelos Lopes, esta medida justifica-se porque tem havido em São Vicente uma subida de vendas bruscas que comercialmente “pode pensar que é muito bom, mas não é sinal de poder de compra e bons resultados para nós”. “É um sinal que mesmo não querendo, as pessoas estão entrando em pânico e acreditam que as coisas possam complicar e que possam ter necessidade de ter uma base alimentar guardada”.

Esta plataforma online, é um contributo para esta luta, conforme o presidente do grupo, Rafael Vasconcelos, isto é para o bem de todos.

E que vai trazer benefícios, reforçando ainda que não vai haver alteração de preço. “São os mesmos preços e depois de fazer a compra será entregue a domicilio e o pagamento pode ser feita por vinti4 ou por espécie”

E para quem não tem internet vai ser disponibilizado os números de telefone para fazer as encomendas.

Com esta pandemia da covid -19, a tendência é que o cenário mude, com as pessoas cada vez mais engajadas nas compras à distância.