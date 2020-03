São Vicente: Don Paco e Aparthotel dão férias coletivas para não encerrar

25/03/2020 00:36 - Modificado em 25/03/2020 00:36

Na sequência da falta de clientes, alguns hotéis do centro da cidade do Mindelo optaram por conceder férias coletivas aos seus funcionários, para evitar despedimentos.

São os casos do Hotel Don Paco, segundo o gerente, onde a medida entrou em vigor nesta segunda-feira, 23, com metade dos funcionários a irem de férias, que se estenderão até 07 de Abril. Depois desta data, quem foi de férias substituirá o grupo que está em funções.

O mesmo explica que vivem-se momentos difíceis, mas que no hotel vão lutando para manter as portas abertas de forma a salvaguardar os compromissos. Juan Silva, diz que já têm outros planos delineados para contornar a situação que passa por exemplo em aplicar preços especiais nas reservas.

Mas por enquanto garante que com as medidas avançadas pelo Governo, nesta terça-feira, vai estudar todas as hipóteses, como forma de ultrapassar esta situação que entende ser “muito complicada”.

Já no Aparthotel Avenida fomos informados de que se decidiu por férias coletivas, a partir desta quarta-feira, 25, e que durará até 15 de Abril. Como pudemos apurar os últimos clientes do estabelecimento hoteleiro viajaram esta terça-feira, pelo que a única saída seria conceder férias coletivas a todos os seus funcionários.

Quanto ao Foya Branca e Pombas Brancas, geridos pelo grupo português Flagworld, a situação pode melhorar com a implementação das medidas anunciadas pelo governo. O primeiro hotel precisa de um entendimento com as intuições bancárias para manter as actividades sem necessidade suspender contratos. O Pombas Branca teve resultados em janeiro “muito interessantes” prevendo um ano animador mas tem pouca liquidez, mesmo para garantir apenas 35% do valor dos salários com o hotel vazio .

Mais uma vez, e apesar das tentativas, não conseguimos falar como os gestores do Mindel Hotel e do Hotel Oásis Porto Grande .

Na terça-feira, o Governo depois da reunião da concertação social, implementou uma série de medidas para proteger o emprego, as famílias e as empresas neste momento de crise.