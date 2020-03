TAP transporta 510 portugueses retidos em Cabo Verde

25/03/2020 00:23 - Modificado em 25/03/2020 00:23

A companhia aérea portuguesa TAP, vai repatriar na noite desta terça-feira, 24 de Março, 510 portugueses afetados pelo cancelamento de voos após decisão do Governo cabo-verdiano de encerrar aeroportos para conter a propagação da pandemia da Covid-19.

A transportadora aérea portuguesa vai realizar voos a partir dos aeroportos da Cidade da Praia, com 210 pessoas, enquanto da ilha do Sal o voo irá partir com 300 portugueses com destino a Lisboa. Os voos estão agendados para às 23:50 da noite.

A retenção em Cabo Verde afetou, sobretudo muitos portugueses que estavam de férias na ilha do Sal, hospedados em hotéis e com viagens canceladas essencialmente pela TAP, que devido à interdição dos aeroportos de Cabo Verde deixou de poder voar para o arquipélago.

De realçar que na passada, sexta-feira, dia 20 de Março, o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, afirmou que voos de repatriamento, que são permitidos expressamente para esse fim, sem desembarque em território cabo-verdiano de cidadãos estrangeiros, na sua grande maioria turistas, “têm estado a ser assegurados e realizados”.