Covid-19: No Mindelo estabelecimentos comerciais diversos começam a fechar portas

24/03/2020 23:56 - Modificado em 24/03/2020 23:56

Na ilha de São Vicente, embora com muito menos gente, as ruas continuam com algum movimento. Seguindo pelas principais avenidas da cidade, a circulação faz-se com bastante espaço. O cenário no comércio, principalmente nas ditas “lojas de chineses” começa gradualmente a mudar. Muitos dos proprietários já optaram por encerrar os seus estabelecimentos, alegadamente como forma de proteger os seus funcionários.

Numa ronda que o NN fez, deparamos com uma loja na R. de Lisboa, nas proximidades da Farmácia do Leão, que já fechou portas, pelo menos de forma temporária. Verificamos o mesmo na Av. 5 de Julho, onde encontramos mais três lojas de portas fechadas. Na “Praçinha d’Igreja”, o mesmo cenário e, segundo fomos informados, com a possibilidade de se estender por outras lojas.

São também muitos os bares e restaurantes que estão de portas fechadas e com avisos de que os serviços estão encerrados temporariamente (por duas semanas) por causa do novo coronavírus.

Ainda no centro da cidade, vemos algumas pessoas com máscaras, sobretudo funcionários, que também usam luvas. Perto da operadora de caixa de uma farmácia, um espaço de um metro em relação ao balcão e ainda a inscrição “máximo de duas pessoas no interior”.

Para quem conhece o movimento do supermercado Fragata na Av. 5 de Julho, parece estar fechado, mas é só impressão devido ao pouco movimento que a mesma regista. O motivo, segundo fomos informados, é plano de contingência que levou à limitação de clientes no interior, ao invés de fechar, e colocaram algumas informações perto das caixas. Isso porque também têm de se proteger e aos outros também”.

No supermercado têm sentido um acréscimo nas vendas, não porque aumentou o poder de compra, mas porque o medo fez com que as pessoas criassem uma obsessão por fazer stock.

De forma geral as pessoas estão a aderir bem às medidas do plano de contingência.

Cabo Verde registou até agora três casos positivos de coronavírus no país, todos turistas na ilha da Boa Vista. Sendo que um deles faleceu esta terça-feira. A ilha está isolada em quarentena.