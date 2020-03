ARME mantem inalteradas as tarifas de electricidade para Electra e AEB

24/03/2020 17:04 - Modificado em 24/03/2020 17:04

Com esta deliberação, a Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME) mantêm inalteradas as tarifas em vigor, desde a última indexação, datada de 20 de Setembro de 2019 e que deveria entrar em vigor no início de Abril.

A agência revoga assim, as deliberações de 28 de Fevereiro publicadas no BO nº 34, II Serie, de 13 de Março de 2020 que fixam as tarifas de electricidade indexadas aos preços dos combustíveis, para a ELECTRA e Águas e Energia da Boa Vista (AEB), evitando os aumentos que deveriam entrar em vigor a partir do dia 01 de Abril.

Tendo em conta, o impacto da conjuntura internacional na vida dos cabo-verdianos, em virtude do novo coronavírus, Covid 19, que atingiu o mundo de forma inesperada, cujas consequências socioeconómicas, quer nacionais, quer internacionais, são imprevisíveis.

Recorde-se que a Organização Mundial de Saúde (OMS) qualificou, no passado dia 11 de Março de 2020, a emergência de saúde pública ocasionada pelo coronavírus, como uma pandemia mundial que, de resto, levou o Governo de Cabo Verde a accionar o Plano Nacional de Contingência.