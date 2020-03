Criada linha de crédito de quatro milhões de contos para reforçar a liquidez das empresas

O Governo criou uma linha de crédito de quatro milhões de conta destinada a reforçar a liquidez das empresas em consequências da crise originada pela pandemia do COVID 19 . “Linhas de crédito para reforçar a liquidez das empresas são disponibilizadas pelos bancos comerciais, no montante global de quatro milhões de contos com garantias do Estado que poderá chegar aos 100 por cento (%)”, disse o primeiro -ministro

Desse montante global de quatro milhões de contos, um milhão será destinado para as grandes empresas em todas as áreas de atividade e com garantia até 50%, uma outra linha de um milhão conto para empresas nos sectores do turismo, restauração, organização de eventos e sectores conexos, agências de viagens, transportes, animação e similares, com garantia até 80%.

Foi ainda definida uma outra linha igualmente de um milhão conto para pequenas e médias empresas em todos os sectores da atividade com garantia até 100%. O PM considera que com estas medidas “Criamos, assim, as condições para em caso de necessidade de apoio à tesouraria, necessidade de continuação de funcionamento das empresas, termos recursos disponíveis com zero ou pouco risco de crédito para as empresas poderem continuar a exercer as suas atividades”.