Trabalhadores com contrato suspenso vão receber 70 % do salário

24/03/2020 15:35 - Modificado em 24/03/2020 15:35

Ficou acordado entre os parceiros sociais, que hoje na cidade da Praia assinaram um acordo de concertação para três meses, que aos trabalhadores que venham a ter os seus contratos suspensos está garantido o pagamento de 70% do valor dos salários que auferem. I INPS assume o pagamento de 35% ficando os outros 35% a cargo da entidade empregadora.

Nos casos extremos, em que a solução alternativa é o despedimento, o subsídio de desemprego pode ser acionado, devendo o mesmo ser atribuído a todos os trabalhadores que fizeram descontos para segurança social durante pelo menos dois meses, independentemente da faixa etária.

Para os trabalhadores em regime de quarentena, decretada pelas autoridades sanitárias do país, devido à Covid-19 e por impedimento relacionado com o acompanhamento familiar vai se atribuído um subsídio equiparado ao subsídio de doença, com internamento hospitalar.