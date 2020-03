Acordo de concertação social de três meses para defender o emprego, a economia e rendimentos das famílias

24/03/2020 15:21 - Modificado em 24/03/2020 15:21

O Governo e os parceiros sociais assinaram hoje um conjunto de medidas de caráter fiscal, financeiro e social, que visam mitigar os efeitos do novo coronavírus, protegendo as empresas, os empregos e as famílias.

As medidas foram anunciadas pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, após reunião do Conselho de Concertação Social, têm uma duração de três meses e consistem em:

1. Em caso de despedimento será atribuído o subsídio de desemprego para todos os trabalhadores que descontaram, pelo menos, durante dois meses e sem restrição de idade.

2. – Contribuições ao INPS ficam temporariamente isentas.

3. – O tesouro vai pagar imediatamente as facturas pendentes (um valor que ultrapassa um milhão de contos).

4. – Disponibilizada uma linha de crédito de 4 milhões de contos, com garantias do Estado que podem chegar aos 100%.

5. – Flexibilização do pagamento dos impostos e das taxas por parte das empresas.

O primeiro – ministro justificou estas medidas defendendo que “O mundo vive a maior crise de sempre e esta exige medidas assertivas e de rápida execução”.