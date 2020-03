Covid-19: Jogos Olímpicos Tóquio 2020 adiados para 2021

24/03/2020 15:12 - Modificado em 24/03/2020 15:12

A organização dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, anunciou hoje que a competição que tinha início previsto para 24 de julho, no Japão, vai ser adiada por um ano.

O COI, citado por diversas agências de noticiosas diz que após um encontro com o Governo japonês ficou definido o adiamento por um ano, por volta do verão de 2021, embora a competição seja denominada de Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio 2020.

“Concluímos assim que esta Olimpíada será remarcada para uma data para lá de 2020, mas não depois do verão de 2021, de modo a salvaguardar a saúde dos atletas e de todos os envolvidos na organização dos Jogos. A chama olímpica continuará no Japão de modo a ficar como um sinal de esperança ao fundo do túnel”, divulgou a RTP citando um comunicado da COI.