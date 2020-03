Direção do Hospital Baptista de Sousa suspende cirurgias programadas excepto as clinicamente prioritárias

24/03/2020 15:07 - Modificado em 24/03/2020 15:07

A direção do Hospital Baptista de Sousa (HBS), comunicou esta sexta-feira, que suspendeu as intervenções cirúrgicas electivas ou programadas, excepto as consideradas clinicamente prioritárias, mediante discussão clínica.

Conforme a nota divulgada, o Hospital Central de São Vicente refere que esta decisão vai ao encontro das medidas de prevenção e minimização do risco de transmissão do novo coronavírus divulgadas pelo Governo. Para além das cirurgias, no âmbito das consultas externas, serão realizadas apenas as prioritárias.

“Serão suspensos todos os procedimentos de diagnósticos e terapêuticos não prioritários, como as análises clínicas e as radiológicas, as endoscopias, a fisioterapia, a fonoaudiologia e os curativos simples no Banco de Tratamento” diz a mesma fonte.

Uma das medidas adotadas pelo HBS, passa também pela redução do número de visitas aos doentes internados, pelo que cada doente terá apenas um visitante, escolhido pelo mesmo, e a visita terá a duração máxima de 30 minutos.

A mesma fonte dá conta que a direção do hospital decidiu, também, suspender a entrada de acompanhantes para auxílio na higiene aos doentes nas enfermarias e fará a alteração do local de colheita das análises clínicas para as salas de consultas de pediatria, os utentes aguardam ao ar livre, com distanciamento de pelo menos um metro.

O HBS frisa ainda que a entrada pela Rua Capitão Ambrósio só será permitida aos funcionários do hospital, aos utentes que se dirigirem para o Banco de Tratamento e para o serviço de psiquiatria e trabalhadores de obras essenciais.

Em relação às consultas, controles, urgências e exames complementares de oftalmologia e urgências e internamento de pediatria a entrada dos utentes será feita pela porta que dá acesso à pediatria.