Cabo Verde sem novos casos de Covid-19 confirmados

24/03/2020 11:26 - Modificado em 24/03/2020 11:26

O país passou mais 24 horas sem o registo de nenhum caso de COVID-19. Estando em acompanhamento e observação cerca de 150 pessoas e mais 400 em quarentena nos dois hotéis da Boa Vista.

Regista -se a morte do paciente de nacionalidade inglesa, de 62 anos, o primeiro caso positivo diagnosticado com coronavírus no país, na passada quinta-feira, 19 de Março. Faleceu no final da noite desta segunda-feira, conforme o ministro da Saúde, Arlindo do Rosário.

A informação foi avançada esta manhã, em conferência de imprensa, na cidade da Praia, onde o ministro salientou que o estado de saúde do paciente, que estava hospedado no Hotel Riu Karamboa, desde o passado dia 09 de Março, vinha se agravando desde o seu internamento por ter vários factores de risco, pelo que na noite de ontem veio a falecer.

Em relação aos outros dois casos positivos, sendo um deles o acompanhante do inglês que faleceu ontem, também de nacionalidade inglesa, está assintomático, enquanto que a cidadã de nacionalidade holandesa, inspira cuidados com um prognóstico reservado e continua sendo acompanhada. “Não temos neste momento mais nenhum caso confirmado. O esposo da senhora holandesa fez testes e deu negativo. As medidas continuam sendo reforçadas a nível de proteção civil e deverão ser anunciadas” ressalvou o ministro da Saúde, salientando que esta luta poderá ser ganha e diz-se convicto de que este será o desfecho.