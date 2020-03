COVID-19: Morreu o turista inglês de 62 anos

24/03/2020 10:38 - Modificado em 24/03/2020 10:38

COVID-19 fez a primeira vítima mortal em Cabo Verde.

Morreu o turista inglês, de 62 anos, que foi o primeiro caso confirmado de COVID-19 em Cabo Verde, faleceu às 23 horas de ontem, na ilha da Boa Vista. A informação foi confirmada pelo Director Geral da Saúde.

Os outros dois pacientes diagnosticados com infecção pelo novo coronavírus – um turista inglês, companheiro de viagem do malogrado, e uma turista holandesa- mantém-se assintomáticos. A mulher, no entanto, apresenta um quadro de prognóstico reservado.