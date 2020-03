COVID-19: O que a ciência sabe

24/03/2020 00:12 - Modificado em 24/03/2020 00:12

O jornal El Pais publica um guia, que está em constante atualização, que responde às dúvidas mais recorrentes sobre a pandemia, com uma base científica. Reproduzimos perguntas e respostas.

Por onde você começou e por quê?

As autoridades chinesas relataram em 31 de dezembro 27 casos de pneumonia de origem desconhecida, com ferimentos graves. Os afetados estavam aparentemente ligados a um mercado na cidade de Wuhan, uma cidade com 11 milhões de habitantes. No momento, não se sabe qual animal causou o surto de SARS-CoV-2, mas tudo está associado ao que aconteceu na China e que a espécie estava em um morcego.

Qual a diferença de outros vírus?

O coronavírus é mais mortal e se espalha mais rapidamente do que outros vírus, pois causa gripe sazonal. O coronavírus atual é capaz de abrir bloqueios em células humanas e em muitos outros mamíferos, mas não em camundongos ou ratos, animais que são usados em pesquisas.

Qual a chance de surgirem novos vírus semelhantes ou novos?

Um estudo da Brown University (EUA) calculou que entre 1980 e 2010 o número de surtos epidêmicos de doenças infeciosas se multiplicou por três, fato que em parte pode refletir um crescimento real desse tipo de vírus. Apesar dos avanços científicos e do aumento dos controles aplicados por países como a China ao transporte de animais para prevenir surtos como a gripe aviária, crescimento populacional, migração ou surgimento de resistência a antibióticos, os riscos são altos.