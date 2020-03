Covid-19: CMSV pede aos mindelenses que respeitem as medidas de prevenção – c/vídeo

23/03/2020 23:53 - Modificado em 23/03/2020 23:53

Em declarações ao Notícias do Norte, Rodrigo Rendall, diz que não obstante as medidas implementadas, algumas pessoas continuam a agir como se nada fosse. Apesar de admitir que esta não é uma situação fácil.

Neste sentido pede às pessoas para levarem em conta, principalmente, as medidas de distanciamento pessoal. Rendall, que neste momento assume o cargo de presidente-substituito da Câmara Municipal de São Vicente, confirma que encontram-se no terreno fiscais da edilidade, em conjunto com a PN, com o objetivo de fazer cumprir essas medidas.

Além das medidas anunciadas, Rendall apela às pessoas a levar a sério as medidas de prevenção. “A população tem que estar ciente que a prevenção é uma tarefa de todos”.