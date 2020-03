Delegacia de Saúde de São Vicente tem recebido pessoas vindas da Boa Vista que pedem apoio

23/03/2020 23:40 - Modificado em 23/03/2020 23:40

A Delegacia de Saúde de São Vicente informa que tem deparado com algumas situações de pessoas que se dirigem aos seus serviços, provenientes de outras ilhas, principalmente da Boa Vista, procurando por ajuda e com algum receio de contaminação.

A informação foi avançada pela Delegacia de Saúde, através de uma nota de imprensa, vincando que perante o cenário de pessoas provenientes de outras ilhas que se dirigirem aos centros de saúde, sobretudo da ilha da Boa Vista, onde surgiram os três primeiros casos de Covid-19, aconselha as pessoas a permanecerem em casa e seguir as orientações por forma a evitar possíveis contaminações.

“Em caso de algum dos sintomas, como tosse, febre, falta de ar, dores no corpo, devem contactar de imediato a linha 800 11 12, para as diligências que se mostrarem necessárias” diz a mesma fonte.

A mesma acrescenta ainda que tendo em conta o novo coronavírus, apela a toda a população para tomar as devidas precauções, tendo em atenção as medidas existentes e divulgadas para a prevenção do vírus.