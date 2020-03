Câmara Municipal interdita alguns espaços públicos para evitar aglomerações

23/03/2020 23:32 - Modificado em 23/03/2020 23:32

No âmbito das medidas de contingência decretadas pelo Governo, com o intuito de prevenir uma possível propagação do novo coronavírus, a Câmara Municipal de São Vicente, decidiu interditar alguns espaços públicos no centro da cidade, como pracetas, que normalmente são pontos onde se concentram muitas pessoas.

Algumas pracetas e espaços de convívios que são ponto de encontro para muitas pessoas que procuravam estes espaços para lazer, como jogar bisca e uril, foram interditadas pela Câmara Municipal local, para evitar aglomerações.

Numa ronda feita pelo NN por alguns destes espaços, como são os casos concretos das pracetas na Rua de Praia e atrás da Igreja de Nossa Senhora da Luz (Parlamento), onde habitualmente é possível encontrar muitas pessoas, constatamos que estão vedados, como forma a não permitir a aglomeração de muitas pessoas.

Outra medida tomada pela edilidade sanvicentina tem a ver com a interdição da feira que acontece todos os fins-de-semana junto ao mercado de Ribeirinha. Em outras áreas a CMSV vai trabalhando para tomar decisões junto das instituições ligadas às respectiva área, como é o caso das agências funerárias, como forma a limitar o número de pessoas nos funerais.

Conforme a edilidade mindelense, a população deve seguir estas medidas, tendo em conta que a prevenção é uma tarefa de todos.