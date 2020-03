Coronavírus: vários sintomas que pioram às vezes inesperadamente

Publicamos na integra este texto publicado no jornal francês Le Figaro devido ao seu carcter informativo e útil e que anula muitas das asneiras repetidas na rede social cabo-verdiana. Pois são o cientista, como revela este artigos, a considerar que a nova doença, Covid-19 ainda não está bem descrita. Na esmagadora maioria dos casos, a infecção causa poucos ou nenhum sintoma. Mas a situação também pode piorar sem poder antecipá-la.

Por Damien Mascret

“Doutor, acho que peguei o coronavírus. “Nesta frase, os clínicos gerais a ouvem várias vezes ao dia e, de fato, geralmente é o diagnóstico necessário. No entanto, nem sempre é fácil ter certeza dos sintomas descritos. Quando houver! De acordo com um estudo da Universidade Columbia e do Imperial College London, quase nove em cada dez casos passaram despercebidos em Hubei, China , onde nasceu a epidemia de Covid-19.

Quando há sintomas, o quadro clínico nem sempre é completo. Por exemplo, a tosse seca está ausente uma vez em cada três. A febre está quase sempre presente, mas não necessariamente nos primeiros dias e, acima de tudo, não é muito alta, pois a temperatura permanece abaixo de 39 ° C nove vezes em cada dez. Um em cada três pacientes está cansado, quase um em cada cinco está com falta de ar. Quanto à dor de garganta, dores musculares difusas (como na gripe) e dores de cabeça, apenas um em cada sete pacientes.

Alguns sintomas são ainda mais inesperados, embora comuns, como perda de apetite, distúrbios digestivos ou perda de paladar ou olfato. No entanto, eles já foram descritos com outros coronavírus ou infecções virais. “É uma doença nova, não sabemos como descrevê-la, mas é especialmente importante que todos os pacientes com sintomas não liguem. É apenas se eles se sentirem realmente desconfortáveis em repouso para respirar. Eles precisam fazer isso, caso contrário, você só precisa chamar o médico * “, explica a Dra. Anne Geffroy-Wernet, presidente da União Nacional de Anestesistas e Reanimadores Hospitalares (SNPHARE).

O quadro clínico não é claro. Se a maioria dos pacientes apresenta poucos ou nenhum sintoma, alguns pacientes relatam pneumonia imediatamente

Porque hoje, além da necessidade urgente de confinamento estrito que o SNPHARE solicitou em uma carta aberta ao Presidente da República, publicada em 21 de março, o importante é não sobrecarregar desnecessariamente o setor médico. ‘emergência, que precisamente terá que cuidar dos casos graves de Covid-19. “Não podemos tolerar a menor propagação da epidemia, escreve o sindicato, não podemos dar ao luxo de tratar todos ao mesmo tempo”. É por isso que, assim que se suspeita do Covid-19, recomenda-se que o paciente seja isolado em casa, protegendo seus parentes e monitorando, em particular a temperatura e a aparência de falta de ar em repouso.

Mas se a maioria das pessoas infectadas tem poucos ou nenhum sintoma, também existem pacientes que desenvolvem pneumonia imediatamente. O Conselho Superior de Saúde Pública também relata, em uma opinião de 16 de março, sobre os critérios clínicos para deixar o isolamento de pacientes infectados com SARS-CoV-2, os casos “evoluindo em duas fases com piora clínica no 10º dia, incluindo um paciente com a excreção viral foi negada, levantando a questão da patologia mediada por imune pulmonar em vez de viral”. Em outras palavras, o coronavírus provocaria em alguns pacientes uma violenta reação imune, sem que fosse claro o porquê, porque nem sempre as pessoas dizem estar em risco de complicações.

Respeite o isolamento se estiver doente e respeite o confinamento e as recomendações oficiais das autoridades de saúde

Além disso, outros pacientes desenvolvem, imediata ou secundariamente, uma forma grave da doença chamada “síndrome do desconforto respiratório agudo”, ou SDRA. Vários estudos convergem para descrever um ponto de viragem com o aparecimento de falta de ar em torno do 8º dia rapidamente seguido por SDRA. “Essas formas graves são marcadas por uma tabela ARDS com sepse (sepse, nota do editor), infecções bacterianas ou fúngicas”, observa o Conselho Superior de Saúde Pública. Essas infecções secundárias explicam por que o paciente recebe antibióticos (contra bactérias) ou antifúngicos (contra leveduras microscópicas ou fungos).

Alguns propuseram ter um “oxímetro de pulso” em casa, um dispositivo no formato de uma pinça grande que é colocada no final do dedo e que indica a qualidade da oxigenação. Sabemos que pode cair em caso de complicação pulmonar. “Não é útil para a população porque a interpretação dos resultados é delicada e depende do médico”, diz o Dr. Geffroy-Wernet. Por outro lado, eles são dispositivos úteis para quem cuida, se você tiver um. ”

Finalmente, além de casos graves, ainda procuramos indicar aos pacientes o dia da recuperação, mas o consenso científico exige o fim da contagiosidade no máximo 14 dias após o início dos sintomas. Respeite o isolamento se estiver doente e respeite o confinamento e as recomendações oficiais das autoridades de saúde.

