Funcionários das agências de viagens em férias antecipadas devido ao Covid-19

23/03/2020 14:23 - Modificado em 23/03/2020 14:23

Face aos últimos desenvolvimentos em relação à pandemia do novo coronavírus e à sua entrada no país, a direção da Associação das Agências de Viagens e Turismo de Cabo Verde, AAVT, após reunião com os associados, “decidiu sugerir a antecipação das férias aos funcionários das empresas associadas”.

Uma decisão que segundo a direcção da associação foi tomada em comum acordo com os trabalhadores abrangidos, bem como pela mudança de horários de funcionamento das agências de viagens.

Uma medida, como forma de contribuir para a saúde pública, ajudando a diminuir os riscos de disseminação da doença e a reduzir o impacto nas despesas de funcionamento nesta altura de crise.

A mesma fonte, em comunicado, diz que estão “a identificar medidas e soluções a serem apresentadas ao Governo, que possam ajudar a mitigar os efeitos desta séria crise internacional nos “planos sanitário e financeiro, de proporções já quase bíblicas”.

“Mais uma vez, queremos reforçar o nosso total apoio às corajosas medidas que vêm sendo impostas pelo Governo nesta matéria. Infelizmente, a confirmação de três casos positivos do Covid-19 na Boa Vista, conforme comunicado do Governo ao país este sábado e que, inclusive, já obrigou ao isolamento da ilha da Boa Vista, constituirá mais um fator agravante desta crise e obrigará a novas medidas de contenção e prevenção”.

Portanto, afirma que enquanto representantes desta classe empresarial, o sentimento é, sobretudo, de muita preocupação. “Posto isto, ansiamos e contamos com a abertura de sempre para o diálogo por parte do Governo, para juntos identificarmos as soluções que permitam às nossas agências associadas sobreviver aos efeitos nefastos desta situação provocada pelo alastramento do novo coronavírus e, ao mesmo tempo, preservar os postos de trabalho, como é a vontade de todos”.