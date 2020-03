Já foram identificadas 50 pessoas que saíram da Boa Vista antes da quarentena

23/03/2020 12:31 - Modificado em 23/03/2020 12:32

O Diretor Nacional de Saúde, Artur Correia, assegurou esta segunda-feira, que as autoridades sanitárias já conseguiram localizar 50 pessoas que saíram da Boa Vista, ainda antes de decretada a quarentena na ilha, ou mesmo depois, mas pode ser que haja mais pessoas.

Conforme o Diretor Nacional de Saúde, estas pessoas estão sendo identificadas para questões de registos, acompanhamento e aconselhamento para reforçar o sistema de vigilância e detetar precocemente eventuais outros casos suspeitos.

Artur Correia pediu à população que não trate as pessoas que saíram da Boa Vista, nos últimos dias, como “criminosos e fugitivos” porque alguns saíram antes de decretada a medida de quarentena e outros depois. “São cidadãos e o objetivo fundamental é que se cumpram de facto as medidas anunciadas pelo Governo, mas também que se cumpra as medidas de seguimento para evitar situações de risco.