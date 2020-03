Ficam em quarentena na ilha do Sal e cidade da Praia os cidadãos que regressem ao país

23/03/2020 12:25 - Modificado em 23/03/2020 12:25

Todos os cidadãos que regressem ao país vão ficar de quarentena na ilha do Sal ou cidade da Praia. O anúncio já tinha sido feito no sábado pelas autoridades cabo-verdianas. Isto quando havia denuncias em algumas ilhas de cidadãos chegados do exterior e que não estavam em quarentena.

Assim, os cidadãos que no âmbito do plano de repatriamento dos cabo-verdianos retidos em Portugal, Brasil e Estados Unidos da América que deverá acontecer a partir de hoje, segunda-feira, 23 de Março, com voos afretados, sob as expensas do Estado de Cabo Verde e em voos partilhados vão ficar em quarentena antes de regressarem a suas casas nas diferentes ilhas.