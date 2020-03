A pandemia que todos sabiam que ia chegar e ninguém sabia como parar

Há apenas um ano, Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor geral da Organização Mundial da Saúde, alertou que a ameaça de uma pandemia de gripe ainda estava presente. “O risco de um novo vírus da gripe se espalhar de animais para humanos e causar uma pandemia é constante e real. A questão não é saber se haverá uma nova pandemia de gripe, mas quando ocorrerá “, disse Adhanom.

Ele não era o único. Em fevereiro de 2017, Bill Gates alertou que, sem ação drástica, um patógeno aéreo em movimento “poderia matar mais de 30 milhões de pessoas em menos de um ano. A série documental Pandemic, da Netflix, mostra a luta de vários cientistas na tentativa de conseguir uma vacina que conseguisse dar imunidade aos humanos fosse qual fosse o novo vírus que viesse a surgir. Mas estavam mais concentrados em antecipar o tempo em que alguma cepa da gripe aviária, que mata metade das pessoas infectadas, mas é transmitida apenas ocasionalmente aos seres humanos, dá o salto e começa a se espalhar facilmente entre os de nossos espécies.

Os suspeitos prováveis foram a cepa H5N1, que apareceu pela primeira vez em Hong Kong em 1997 e ressurge regularmente, ou o H7N9, identificado em 2013 na China. O país era o mesmo, mas a grande pandemia não ocorreu devido a um vírus dessa família. Em vez disso, era um coronavírus, da mesma família que causou a SARS em 2003, com uma mortalidade de 18%, ou os resfriados que carregamos facilmente todos os anos.

Houve outras ocasiões em que parecia que estávamos enfrentando uma situação como a atual, como aconteceu em 2009 com a gripe suína. A preparação para uma pandemia é altamente teorizada, especialmente nos EUA, mas, quando isso acontece, nos surpreende ”, diz Víctor Briones, professor de Saúde Animal da Universidade Complutense de Madrid. “Embora essa epidemia tenha vindo da Ásia, que é a origem de muitas delas, ela se comporta de maneira diferente do esperado. Pensamos que essa próxima pandemia seria algo como a gripe depois de pular entre vários animais, mas fomos surpreendidos por um primo da SARS, que conseguiu com alguma facilidade “, continua ele.

Nos últimos 30 anos, o número de surtos de doenças infecciosas detectados aumentou três vezes.

Embora a aparência de uma pandemia seja previsível e “as coisas não tenham sido feitas corretamente”, Briones não está otimista quanto ao futuro. “Preparar um país para uma pandemia que você não sabe quando ocorrerá é difícil, porque, embora o preparo da pandemia como conceito esteja bem estabelecido, é caro e, com o passar do tempo, economizaremos essas coisas novamente”, acrescenta.

Um estudo liderado por Katherine Smith, da Brown University (EUA), calculou que entre 1980 e 2010 o número de surtos epidêmicos de doenças infecciosas se multiplicou por três, um número que em parte pode refletir crescimento real e em parte pode ser o resultado de melhores sistemas de vigilância.

Apesar dos avanços científicos dos últimos tempos e do aumento dos controles aplicados por países como a China ao transporte de animais para prevenir surtos como a gripe aviária, crescimento populacional, migrações ou aparecimento de resistência a antibióticos, que os riscos estão aumentando.

Na opinião de Chowell-Puente, para enfrentar essas ameaças “deve haver mais regulamentações internacionais, como as que estão adotando medidas para mitigar as mudanças climáticas, que promovam investimentos em sistemas de vigilância para reduzir o risco de surtos de novos patógenos”.

Desde o final de fevereiro, a China proibiu a caça, o comércio e o transporte de animais terrestres selvagens para comê-los. De agora em diante, eles não serão mais encontrados nos mercados, embora também houvesse controles e esses animais estivessem escondidos nas salas dos fundos das barracas onde as galinhas ou os patos são vendidos. Resta ver se o impacto da crise do coronavírus permite mudar hábitos com forte influência em grande parte do planeta.

A pobreza alimenta epidemias

O impacto da pandemia global na economia pode, por sua vez, ter um efeito negativo no próximo surto. A pobreza é um fator que favorece a propagação de muitas doenças infecciosas. Em algumas das grandes cidades dos países menos desenvolvidos, milhões de pessoas vivem juntas sem vacinação, sem acesso a saneamento adequado ou água potável. Esse tipo de ambiente é um terreno fértil perfeito para o aparecimento de doenças que mais tarde podem chegar ao resto do mundo. Há dois anos, um dos infectados durante um surto de tifo nos subúrbios de Karachi, no Paquistão, acabou no Reino Unido.