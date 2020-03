Duas cabo-verdianas vítimas da Covid-19 em França são da ilha de São Vicente

23/03/2020 01:17 - Modificado em 23/03/2020 01:17

O anúncio foi feito este domingo, 22 Março. Uma notícia que abalou a comunidade cabo-verdiana em França, sobre a morte de duas mulheres cabo-verdianas, vítimas da Covid-19.

Conforme informações veiculadas pela Rádio Pública, as duas mulheres, de 60 e 80 anos residiam ambas em Paris.

Com uma grande comunidade de cabo-verdianos, a França é um dos seis países mais afectados pelo novo coronavírus, estando infectadas mais de 16 mil pessoas tendo já morrido 674 até ao momento.

Por outro lado, no sábado, o embaixador de Cabo Verde em Roma, Jorge Gonçalves, em declarações prestadas à RCV, deu conta que quatro emigrantes cabo-verdianos, que vivem na região da Lombardia, no norte de Itália, estão infetados com o novo coronavírus, no entanto informou a evolução positiva do estado de saúde de uma das doentes. Já, a senhora mais idosa continua em situação “mais crítica”.

Ainda a cônsul de Cabo Verde em Milão, Edna Lopes, utilizando o mesmo canal, são mais três casos, juntando à primeira, uma mulher de 50 anos. Os restantes, uma mulher de 38 anos. E ainda um irmão e uma irmã, ele de 51 anos e ela de 76, a senhora está numa situação mais crítica. “Está acamada, precisa de oxigénio, já acionamos o centro de saúde através do médico de família, mas esta a ser difícil” as unidades de saúde da região estão há beira da ruptura.

A cônsul honorário alerta as autoridades de Cabo Verde para a necessidade de medidas drásticas para o controle da situação desde o início dos primeiros casos.