Usar luvas na rua não é eficaz e contribui para a propagação do coronavírus

23/03/2020 01:04 - Modificado em 23/03/2020 01:04

É cada vez mais frequente deparamos nas ruas da cidade do Mindelo com pessoas utilizando luvas de latex e de outros materiais, como forma de se protegerem do novo coronavírus. Nada mais errado e que dá uma falsa sensação de proteção. Os especialistas alertam para a situação dizendo que o uso de luvas na rua não é eficaz e, antes pelo contrário, contribui para a propagação do novo coronavírus.

O facto é que segundo especialistas, em vez de usar luvas na rua ser um meio de proteção, o seu uso incorreto poderá ser um veículo de transmissão do vírus, isto para além de representar um desperdício.

Por forma de haver uma maior higiene das mãos, estes alertam que o uso de luvas poderá condicionar neste aspeto, já que as recomendações indicam para “lavar as mãos com frequência”.

Nisto, alertam que o uso de luvas somente é necessário para limpeza de casa de banhos ou superfícies e em casos onde se é cuidador de um infetado com Covid-19.

De realçar que neste momento a ilha da Boa Vista está sob quarentena até 04 de Abril e os hotéis onde foram registados os primeiros casos de Covid-19 estão fechados e com acompanhamento de médicos para possíveis casos suspeitos.