As fake news da rede social crioula: É falso que a circulação dos turistas entre ilhas foi proibida… e outras

23/03/2020 00:39 - Modificado em 23/03/2020 00:39

O Notícias do Norte, com a colaboração das autoridades responsáveis, e através de método de confirmação jornalística das fontes, vai tentar desmontar as principais fake news que inundam a ‘rede social cabo-verdiana’.

Hoje, 22 de Marco, pelas 12 horas, circulava na rede, quer no FB, quer no Whatsap, a informação que “o governo tinha interditado as viagens inter ilhas aos turistas que ainda estão no país”.

O ministro da Economia Maritima, residente em São Vicente, confirmou ao NN que “é de certeza absoluta uma fake news. A única ilha que está de quarentena é a ilha da Boavista”.

Junto dos aeroportos, nas chegadas de voos de outras ilhas, e no cais de cabotagem em São Vicente há a circulação normal de turistas e de outras pessoas.

Não existe rotura de stock de gás

Outra fake news que invadiu a rede e levou centenas de pessoas a tentarem comprar garrafas de gás, dizia que havia ou iria haver uma rotura de stock de gás para consumo doméstico. A ENACOL e a SHEEL, dois dos responsáveis pelo abastecimento do país, vieram desmentir essa fake news, confirmado que o abastecimento do mercado está garantido .

Não existem quaisquer constrangimentos ou restrições no tocante à importação do produto, pelo que não antevemos situações de escassez ou rotura em Cabo Verde, não havendo portanto, razão para receio”, esclareceu a empresa.

Ninguém saiu de bote da Boa Vista depois da quarentena

Uma fake news que circula na rede afirma que “muitas pessoas” teriam saído de bote da Boa Vista, depois de decretada a quarentena . Uma story no FB dizia que 10 pessoas tinham chegado num bote a Santa Cruz, Cancelo , ilha de Santiago, vindos da Boa Vista .

A Guarda Costeira garante que ninguém saiu de bote da Boa Vista desde que vigora a quarentena. “Neste momento, a Guarda Costeira, em coordenação com a Polícia Marítima, o IMP e a unidade de inspecção, estão a fazer um esforço tremendo, quer em terra quer em mar, para patrulhar toda a área da Boa Vista, com o navio Guardião a patrulhar a zona sul até Sal Rei e áreas de navegação naquele sitio (…) Estamos a fazer um trabalho no sentido de impedir a navegação de e para a ilha de Boa Vista”.

Quanto à informação de existirem em Santa Cruz pessoas que vieram da Boa Vista, nos últimos dias, o responsável da Guarda Costeira indica que viajaram antes da imposição da quarentena.

“Destas, cinco já foram identificadas pelas autoridades e estão a ser monitorizadas, de acordo com o protocolo adotado.