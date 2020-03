Cabo-verdianos retidos em Portugal, Brasil e EUA devem regressar ao país na próxima terça-feira

23/03/2020 00:13 - Modificado em 23/03/2020 00:17

Também os turistas estrangeiros retidos nos hotéis, em território cabo-verdiano, regressam aos países de origem, até o dia 25 de março.

O governo, através do Ministério do Turismo e Transportes, avança que esta é uma medida que surge no “cumprimento das suas obrigações e contando com a pronta colaboração de vários parceiros”, e está enquadrada num conjunto de medidas no sentido de facilitar o regresso dos cabo-verdianos retidos em outros países e que queiram regressar ao país e dos cidadãos estrangeiros em território nacional que queiram regressar ao seus país de residência.

De relembrar que através de uma resolução do Conselho de Ministros, o governo de Cabo Verde suspendeu os voos para um conjunto de países europeus, americanos e africanos, resolução que entrou em vigor a 19 de Março de 2020, devido a pandemia da “Covid-19”.

Portanto, garante que o processo de repatriamento dos cabo-verdianos retidos em Portugal, Brasil e Estados Unidos da América deverá acontecer na próxima terça-feira, 24 de Março, com voos afretados, sob as expensas do Estado de Cabo Verde e em voos partilhados.

“Relativamente aos cabo-verdianos retidos em outros países, há um acompanhamento que está ser feito pelo Governo através das embaixadas nesses países”, frisa a mesma fonte.

Ainda a mesma fonte informa que na terça-feira, 24 de março, estão programados dois voos da TAP para o transporte de cidadãos portugueses retidos no Sal e na cidade da Praia e um voo afretado para a ilha de São Vicente, a 23 de Março, que deverá fazer o escoamento de cidadãos brasileiros rumo ao Brasil, com escala na ilha do Sal.

Para além dos portugueses e brasileiros, conforme a mesma fonte, “a esmagadora” maioria dos outros turistas estrangeiros retidos nos hotéis, em território cabo-verdiano, regressam aos países de origem até o dia 25 de março.

Mais uma vez recomenda-se o cumprimento estrito das orientações das autoridades, colaboração de todos e a serenidade possível, acrescenta o mesmo.