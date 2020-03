Governo alerta que difusores de informações falsas podem ser responsabilizados judicialmente

23/03/2020 00:04 - Modificado em 23/03/2020 00:04

O Governo informou, este domingo, que os veículos de informação que publicarem informações não verdadeiras, num momento em que o país se encontra em estado de contingência ou qualquer outro que vier a ser declarado, podem ser responsabilizados judicialmente.

Através de uma nota veiculada na sua página oficial, o Governo frisou que está a trabalhar dentro da conformidade para levar todas as informações às pessoas sobre a pandemia que assola o mundo e já chegou ao no país.

Na sua publicação assegura que a informação é o “pilar principal” de uma estratégia de combate a uma pandemia como é o novo coronavírus. “A desinformação por outro lado é extremamente prejudicial a todos e pode causar danos a toda a sociedade” alerta.

Para uma informação com rigor, sustentou que os órgãos de comunicação social, públicos e privados tem sido “parceiros fundamentais” no combate à Covid-19.

Numa altura em que todas as entidades estão engajadas para vencer esta pandemia, a mesma fonte elucida que todos os sectores do Governo têm definido as suas áreas de intervenção.

O Governo alerta ainda a sociedade de que as informações não confirmadas pelas pessoas indicadas para o fazer de forma oficial, não podem ser tidas como verdadeiras e como tal não merecem crédito.

“A publicação de informações oriundas de ditas fontes não oficiais, por parte dos veículos de comunicação, sem a devida confirmação com a entidades competentes, é uma pratica danosa à sociedade, pode causar confusão e pânico, num momento que é preciso que a população aja com calma e serenidade” lê-se.