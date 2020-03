África: mais de 1250 casos em 43 países e 40 mortos

22/03/2020 23:34 - Modificado em 22/03/2020 23:34

O continente africano regista já pelo menos 40 mortes devido ao novo coronavírus, ultrapassando os 1.250 casos em 43 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia.

No total, estão contabilizados naquele continente 1.267 casos de infeção desde o início da pandemia, tendo o primeiro sido detetado em 14 de fevereiro, no Egito.

De acordo com o portal Worldometer, que compila quase em tempo real a informação da Organização Mundial de Saúde (OMS), dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças de fontes oficiais dos países, de publicações científicas e de órgãos de informação, há registos de mortes pela covid-19 em dez países africanos: Egito, Argélia, Marrocos, Tunísia, Burkina Faso, Gabão, Sudão, Maurícias, Gana e República Democrática do Congo (RDCongo), tendo estes dois últimos registado as suas primeiras mortes.

Segundo uma contagem efetuada pela Lusa às 15:00 horas, o continente conta ainda com 128 recuperados, números que baixam o total de infeções ativas para 1.099.

A Argélia conta agora com 15 mortes e 139 casos de infeção pelo SARS-CoV-2, sendo o país africano com maior número de vítimas mortais causadas pela doença covid-19.

Ao mesmo tempo, o país é também o que regista maior número de recuperações: 65, tendo agora 59 casos ativos.

O Egito, que soma o maior número de casos de infeção em África (294), regista dez mortes, seguido por Burkina Faso, com quatro mortes (86 casos), e Marrocos e Tunísia, também com três mortes em 109 e 75 casos, respetivamente.

A República Democrática do Congo, com 23 casos, Gana, com 21, Maurícias, com 18, Gabão, com cinco e Sudão, com dois, registam todos uma vítima mortal.

Nas últimas horas foram anunciados mais de 150 novos casos em 14 países, incluindo Angola, Moçambique, Eritreia e Uganda, que apresentaram os seus primeiros casos.

Registaram também novos casos Essuatíni, Níger, Zâmbia, Tanzânia, Maurícias, Quénia, Etiópia, Nigéria, Burkina Faso, Tunísia e Marrocos.

Além dos países já referenciados, há casos de covid-19 na África do Sul, Senegal, Camarões, Gana, Ruanda, Costa do Marfim, Seicheles, Guiné Equatorial, República do Congo, Namíbia, Benim, Libéria, Mauritânia, República Centro-Africana, Chade, Djibouti, Gâmbia, Guiné-Conacri, Somália, Togo, Madagáscar e Zimbabué.

Por Lusa