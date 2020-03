A TAP não voa para São Vicente para vir buscar cerca de 40 pessoas que viram os voos cancelados

21/03/2020 23:14 - Modificado em 21/03/2020 23:14

A embaixada de Portugal em Cabo Verde comunicou aos cerca de 40 passageiros que se encontram numa unidade hoteleira de São Vicente e que viram os voos de regresso cancelados pela TAP, que esta companhia não voa para São Vicente para vir buscar essas pessoas.

Por e-mail, a embaixada escreveu “Fomos informados pela TAP de que teria dois voos de reposição na próxima terça-feira, dia 24/03/2020, a partir do Sal e da Praia. Não temos qualquer indicação sobre voos TAP a partir do Mindelo, mas publicaremos caso venha a surgir essa indicação”.

Os passageiros retidos, entre eles três médicos portugueses, ficaram desagradados com esta solução visto que implica chegar à Praia ou ao Sal, através da Binter. Por isso responderam aos serviços consulares colocando as seguintes questões: “Sabendo que os hotéis não recebem clientes no Sal, e foi nos informado que o voo da Binter para o Sal, no domingo, não tem vagas e o da 2ª feira dia 23.03.2020 chega ao Sal ás 12:50. Na 3ª feira chega ao Sal ás 12:45. Para a Praia tem dois voos no domingo, ás 08:25 e ás 19:40 e na 2ª feira só ás 19:40, sem hotéis não é possível ficar no aeroporto como deve saber, na 3ª Feira o voo chega à Praia ás 16:25, com este cenário como pensam que deveríamos fazer ?”

Dos serviços consulares portugueses receberam a seguinte resposta: “Deverão entrar em contacto com a TAP para esclarecer as questões que colocam”. O que no calão português pode ser traduzido por ; “Desenrasquem-se !”.

Este online vai continuar a acompanhar este assunto e já fez um pedido de entrevista aos cidadãos que se encontram nessa situação. De acordo com a Lusa, estão em Cabo Verde, entre 200 a 300 portugueses em várias ilhas do país, sobretudo no Sal e em Santiago (Praia), a aguardar viagem de regresso a casa.