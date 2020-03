Olavo Correia: “Ninguém se preparou para este drama. Ninguém está preparado. Nem mesmo os países dito ricos”

O vice-primeiro ministro refere que a situação que o mundo atravessa terá, certamente, um impacto muito grande na economia. Isso porque “falar das pessoas é falar também da economia, do emprego e do rendimento”.

O também ministro das Finanças, na publicação na sua página oficial da rede social Facebook, avança que em relação ao impacto económico, “só sabemos que nada sabemos”. Ou seja, para o governante ninguém tem dados, números ou análises fiáveis. “Estamos todos a especular. Mas sabemos que estamos em guerra e que as consequências económicas e sociais serão gravíssimas”.

Por isso, Olavo Correia diz que o momento requer muita humildade e uma gestão quotidiana. “Ninguém se preparou para este drama. Ninguém está preparado. Nem mesmo os países dito ricos”.

Por isso, reitera que o governo, face à nova situação que enfrenta “temos de ser sim solidários, responsáveis e comprometidos com as pessoas e as empresas”.

Nesta situação, garante que o governo está a trabalhar nas medidas que visam conter os danos que as pessoas, as famílias e as empresas irão sofrer nos próximos três meses.

Por isso, frisa que é essencial assegurar a travessia nos próximos três meses. “É preciso estancar a hemorragia social para depois perspetivarmos um novo futuro para a nossa economia e o nosso país”.

Um momento que irá seguir, sempre a pensar nas pessoas, nas famílias e nas ilhas. E que todo este cenário avança Olavo Correia, está a ser analisado pelo Governo.