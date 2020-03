Covid-19: Mais dois casos e mais um hotel em quarentena na Boa Vista

21/03/2020 13:36 - Modificado em 21/03/2020 13:36

O ministro da Saúde confirmou mais dois casos da Covid-19 na ilha da Boa Vista. Um dos novos casos ‘é do companheiro de viagem do turista inglês de 62 anos que foi o primeiro caso de Covid 19 em Cabo Verde. O segundo caso positivo confirmado hoje é de uma turista dos Países Baixos, num outro hotel da Boa Vista. Tal como no primeiro caso confirmado – que levou à aplicação da quarentena no hotel que recebia o turista inglês, com cerca de 850 pessoas confinadas no interior -, a mesma decisão de isolamento já foi aplicada ao hotel onde foi confirmado o caso da Covid-19 na turista dos Países Baixos.

Nesta altura está em curso o levantamento do total de turistas e trabalhadores no interior deste segundo hotel em quarentena. Arlindo do Rosário avançou que o estado de saúde dos três infetados se caracteriza por um “ bom estado clínico”. Adiantou que “Já temos na Boa Vista uma equipa sanitária constituída por um epidemiologista, internista, infeciologista – também psicólogos e enfermeiros -, e que já estão no terreno, não só para fazer o levantamento da situação, para fazer o levantamento de possíveis contactantes e reforçar o tratamento dos casos que vierem a ser confirmados “

Ministro da Saúde : “O pânico não vai resolver nada”

Perante o surgimento de mais dois novos casos na Boavista, que eleva para três o número de infetados em Cabo Verde , casos importados, o ministro da Saúde pediu calma aos cabo-verdianos . “O pânico não vai resolver nada “ – disse. Lembrou que os casos detetados estão confinados à ilha da Boavista que se encontra em quarentena, sem ligações aéreas ou marítimas ao restante arquipélago. Por isso reafirma o propósito de “continuar não só no sentido de conter a epidemia na ilha da Boa Vista, sendo certo que temos de estar preparados para eventuais casos que podem vir a aparecer noutras ilhas”

A equipa mobilizada para a Boa Vista – que incluiu 40 militares – levou ainda três ventiladores, que se juntam aos dois já existentes no centro de saúde local, onde os doentes confirmados com Covid-19 estão em isolamento.